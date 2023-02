Elmano encontra ministros em Brasília e cobra investimentos em ferrovias para o Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), participou de reunião, nesta terça-feira (7), com os ministros Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. No encontro, eles discutiram sobre investimentos em ferrovias para o Nordeste.

Os governadores do Piauí, Rafael Fonteles, e de Pernambuco, Raquel Lyra, também estiveram na reunião. “A ferrovia é considerada uma das obras estruturantes fundamentais para o desenvolvimento da região, pois seria a principal via de transporte entre importantes polos econômicos e o Porto do Pecém, no Ceará”, escreveu o petista nas redes sociais.

“Nós, governadores nordestinos, estamos unidos e em constante diálogo, buscando soluções para acelerar as obras da ferrovia, a fim de gerar empregos durante a sua construção e promover progresso quando estiver totalmente concluída”, acrescentou.

Quem também acompanhou a reunião foi o diretor-presidente da Transnordestina, Tufi Daher Filho.

