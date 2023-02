Elmano irá reunir deputados estaduais para 'almoço de confraternização' na próxima sexta-feira (10)

Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Romeu Aldigueri (PDT) afirmou que o governador Elmano de Freitas (PT) deve reunir novamente os parlamentares estaduais nesta semana. Segundo Aldigueri, os 46 deputados estaduais foram convidados para um "almoço de confraternização" nesta sexta-feira (10) na residência oficial.

Segundo a assessoria do Governo do Ceará, o almoço é realizado todo ano, após a leitura da mensagem governamental na Assembleia Legislativa, o que ocorreu na última quinta-feira (2). Contudo, o momento acabou sendo adiado em uma semana por conta de viagem do governador Elmano a Brasília para prestigiar a posse da senadora Augusta Brito (PT).

Essa será a segunda vez que Elmano reúne os parlamentares em menos de uma semana. Nesta segunda-feira (6), mais de 30 deputados participaram de reunião no Palácio da Abolição. No encontro, o governador apresentou os projetos de lei que foram enviados nesta terça-feira para o parlamento estadual, entre os quais a reforma administrativa e a criação do Programa Ceará Sem Fome.

Romeu Aldigueri Líder do Governo na Assembleia Legislativa "É um gesto, um ato muito importante do respeito do governador Elmano de Freitas com o parlamento estadual. Inclusive, já ficou acertado lá (reunião de segunda-feira) que, na sexta-feira, teria um almoço de confraternização do governador com todos os 46 deputados e deputadas convidados".

Ele disse ainda que as reuniões individuais com cada deputado estadual, tanto da base aliada como da oposição, devem ser marcadas após o Carnaval. "Todos serão recebidos pelo governador", ressalta.

O governador já havia anunciado, durante leitura da mensagem governamental na última quinta-feira (2), que receberia todos os parlamentares para "ouvir sugestões, críticas, aquilo que o governo deve corrigir".

"Independentemente de serem base ou oposição, vossas excelências foram eleitas pelo povo cearense e têm legitimidade de chegar ao governador e apontar proposições", disse na ocasião.