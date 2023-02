Convite de Elmano para conversa individual anima deputados ainda em dúvidas sobre apoio ao governo

"Informou aos senhores que vou reunir com o líder. Quero sentar com os 46 deputados estaduais. Ouvir sugestões, críticas... aquilo que o governo deve corrigir. Independentemente de serem base ou oposição, vossas excelências foram eleitas pelo povo cearense e têm legitimidade de chegar ao governador e apontar proposições", disse o chefe do Executivo.