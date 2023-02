Sem orientação partidária, deputados do PDT se dividem entre constrangimento e apoio ao governo

O ano legislativo começou praticamente no mesmo impasse que terminou o anterior para os parlamentares do PDT na Assembleia Legislativa. O partido é hegemônico, fez a maior bancada com 13 deputados, tem um dos seus na presidência dos trabalhos, terá o líder do governo Elmano, mas não tem nenhuma orientação partidária sobre como atuarão na Casa.

As incertezas se devem, majoritariamente, aos impasses criados internamente na legenda após o rompimento estadual com o PT nas últimas eleições e, posteriormente, os embates para definir que rumo tomar após a vitória de Elmano de Freitas ainda no primeiro turno.

Na sessão de posse, que ocorreu nesta quarta-feira(1º), os deputados pedetistas que conversaram com este colunista se dividiam entre os que já falam como aliados do governo, os que querem dar “um voto de confiança a Elmano” e aqueles que dizem apenas que seguem o partido como está atualmente: sem caminho nenhum até o momento.

Segundo os parlamentares, os últimos diálogos internos ocorreram em dezembro do ano passado e, mesmo assim, sem uma posição definitiva.

Entre os pedetistas, há um grupo claramente apoiador do governo Elmano e outro que, por proximidade com lideranças pedetistas que farão oposição a Elmano, caso do ex-prefeito Roberto Cláudio, querem manter posição de independência no Parlamento.

Divergências devem crescer

Essa ambiguidade sinaliza trazer no horizonte de médio prazo, mais embates internos e até o risco de saída de alguns parlamentares.

Na última semana, o ex-prefeito Roberto Cláudio já sinalizou o tom de oposição ao governo, ao fazer uma crítica sobre a posição do Executivo no caso do fechamento da fábrica da empresa Guararapes.

Para Roberto, a posição natural diante da derrota nas urnas era mesmo adotar um tom crítico à gestão. Entretanto, o protagonismo dado por Elmano a figuras do próprio PDT, inevitavelmente, irá causar um desconforto interno capaz de asseverar os embates.