Início dos trabalhos marca retorno de tradicionais famílias políticas à Assembleia Legislativa

O reinício de trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado marca o retorno ao jogo do parlamento de famílias tradicionais da política cearense que, por diferentes motivos, tiveram ausentes do parlamento estadual ou do debate político no Estado por algum tempo.

Pelo menos cinco parlamentares voltam a representar sobrenomes de peso na Assembleia, na legislatura que se iniciou nesta quarta-feira (1º).

Em um cenário em que a hereditariedade históricamente pesa na composição dos cargos públicos, o retorno destas famílias tem um significado político.

Ferreira Gomes

Legenda: Lia Gomes, irmã de Ciro, Cid e Ivo Gomes Foto: Ascom/Assembleia Legislativa

Após um período de sete anos, a tradicional família que tem dois ex-governadores volta a ter um representante na Assembleia Legislativa. Pela primeira vez, em nível estadual, uma mulher Ferreira Gomes assume um cargo eletivo de destaque: Lia Ferreira Gomes.

Antes dela, os irmãos Ciro, Cid e Ivo ocuparam cadeiras na Assembleia. Eles são de uma família tradicional que exerce funções públicas em Sobral há, ao menos, três gerações.

Pinto - Pinho

Legenda: Cláudio Pinho é filho do ex-deputado Barros Pinho e neto do ex-presidente da Casa, Almir Pinto Foto: Ascom/ Assembleia Legislativa

Cláudio Pinho inicia um mandato de quatro anos na Assembleia. Ele é filho do ex-deputado Barros Pinho e neto do ex-presidente da Assembleia, Almir Pinto.

Cláudio tem herança política dos dois lados da família, uma vez que Almir Pinto era pai de sua mãe.

Gomes Aguiar

Legenda: Gabriela Aguiar é filha do ex-presidente da Casa, Domingos Filho Foto: Ascom/Assembleia Legislativa

De tradicional família política da região de Tauá, Gabriela Aguiar é filha do ex-presidente da Casa, Domingos Filho, e da ex-deputada estadual Patrícia Aguiar.

Desde 2020, quando a mãe renunciou ao mandato para assumir a Prefeitura daquela Cidade dos Inhamuns, a família estava sem representante no parlamento estadual.

A família Gomes de Aguiar exerce liderança política no Estado há pelo menos três gerações.

Fonseca Mota

Legenda: Felipe Mota é sobrinho do ex-governador Gonzaga Mota Foto: Ascom/ Assembleia Legislativa

Felipe Mota foi eleito deputado estadual pelo União Brasil. Ele é sobrinho do ex-governador do Estado e ex-deputado federal Gonzaga Mota.

Da família, ele é o primeiro a ocupar uma cadeira no Legislativo Estadual, entretanto, o pai e os tios também ocuparam cargos políticos como prefeitos no Interior do Estado. Após anos, a família do ex-governador volta a ocupar cargo eletivo no parlamento.

Gonçalves Pinto

Legenda: Marta Gonçalves é esposa do prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves e nora do ex-deputado estadual homônimo do esposo Foto: Ascom/ Assembleia Legislativa

Marta Gonçalves é esposa do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, e mãe do ex-deputado estadual Bruno Gonçalves. O sogro dela, homônimo do esposo, também foi deputado estadual. A família Gonçalves, natural do Cariri, exerce também liderança política no Estado há, ao menos, três gerações.

Em 2020, quando Bruno renunciou ao mandato para assumir a Prefeitura de Aquiraz, a família estava sem representação na Casa.