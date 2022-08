Elmano de Freitas propõe 'cozinhas solidárias' em parceria com associações e igrejas

Candidato ao Governo do Ceará pelo PT, Elmano de Freitas declarou, nesta segunda-feira (22), que, entre as políticas de combate à fome, deve estimular a criação da "cozinha solidária".

Segundo o petista, a pauta social será uma das prioridades da gestão caso vença a disputa eleitoral de outubro. A declaração ocorreu durante a inauguração do comitê da campanha, em Fortaleza.

"Eu quero fazer cozinhas solidárias, organizar projeto ousado de combate à fome, apoiando as iniciativas de associações, de igrejas, comprando produtos da agricultura familiar para uma verdadeira rede de solidariedade não só apenas do estado, mas uma rede da sociedade"

De acordo com o candidato do PT, o projeto deverá ter como parceiros as igrejas, prefeituras e associações comunitárias.

Legenda: O petista inaugurou comitê de campanha em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Durante o ato de campanha, o deputado estadual afirmou também que deverá implementar escolas de tempo integral para todos os municípios cearenses, dando continuidade às ações do governo atual.

Entre as propostas, o candidato citou investimentos para a geração de empregos, como obras de infraestrutura e energia renovável, como a solar.

Embates

Seguindo o discurso de evitar ataques a adversários, Elmano afirmou que permanecerá discutindo propostas nas agendas de campanha mesmo após o presidenciável Ciro Gomes (PDT) ter falado em "traição" após o rompimento da aliança entre PT e PDT.



"O povo não quer saber de briga, as pessoas querem saber como é que elas vão ter o emprego, uma casa, paz na sua cidade. Vamos levar essa mensagem de esperança", disse o candidato.

Também participaram do evento o candidato ao Senado, ex-governador Camilo Santana, a candidata a vice, Jade Romero (MDB), e deputados aliados.

"Queremos fazer uma campanha propositiva, mostrar o que foi feito pelo Ceará. O Ceará que é hoje referência na educação, de transparência, de investimentos, ampliou significativamente a rede de saúde. Fazer um debate franco e mostrar que o Ceará não pode parar", disse o ex-governador Camilo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil