Eleições 2024 no Eusébio: saiba quem são os candidatos e entenda a disputa pela prefeitura

Com um eleitorado de 57,9 mil pessoas, o pleito deste ano no município do Eusébio promete ser decisivo sobre a força política de uma das principais lideranças da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF): o atual prefeito da cidade, Acilon Gonçalves (PL). O político foi reeleito em 2020 e agora tenta fazer um sucessor, o médico Arimatéa Júnior, conhecido como Dr. Junior (PRD), mas terá pela frente o ex-prefeito Edson Sá (Republicanos) e um antigo aliado, o médico Dr. Mauro Ramalho (União).

Em dezembro deste ano, Acilon encerrará sua quarta passagem pelo comando do município, que conquistou a emancipação de Aquiraz apenas em 1987. Desde então, quatro mandatários se revezaram no comando do Executivo em períodos diferentes.

Em 2020, ao sair vitorioso das urnas, Acilon parecia dar um importante passo para se consolidar como liderança estadual. À época, ele comandava o PL Ceará, conseguiu ser reeleito no Eusébio e ainda ajudou a eleger outros 12 correligionários. Contudo, em quatro anos, o político viu a sigla ser dominada por parlamentares bolsonaristas.

Acilon perdeu o comando da legenda e todos os outros prefeitos deixaram a sigla — apenas ele se mantém. Agora, o político tentará reafirmar sua força política ajudando a reelegê-los ou a eleger sucessores.

Nesse cenário, a primeira meta do político é conseguir garantir a vitória de Dr. Júnior, superando seus dois adversários no município, Edson Sá e Dr. Mauro Ramalho, ambos com vasta experiência na política da cidade.

Conheça os candidatos à Prefeitura do Eusébio:

Dr. Júnior (PRD)

Candidato da situação, o médico Dr. Júnior, do PRD, é o candidato da situação na cidade. Ele foi indicado pelo tio, o prefeito Acilon Gonçalves, para a sucessão. Terá como candidata a vice-prefeita a ex-vereadora e ex-chefe de gabinete do Município, Tamara Holanda (DC). Além do próprio PRD e do DC, a dupla deve ter apoio apenas do PL, de Acilon. O postulante poderá gastar até R$ 522,7 mil em atividades de campanha.

Dr. Júnior já foi prefeito do Eusébio entre 2013 e 2017. À época, assim como agora, ele foi indicado por Acilon, que encerra neste ano o quarto mandato à frente do município. Em 2004 ele foi eleito pela primeira vez, sendo reeleito em 2008. No pleito de 2012, conseguiu eleger Dr. Júnior. Já em 2016, Acilon retornou à Prefeitura, sendo reeleito em 2020.

O PontoPoder procurou a assessoria do candidato para saber quais suas prioridades. Contudo, não houve retorno.

Edson Sá (Republicanos)

Dr. Júnior terá como adversário outro ex-prefeito do Eusébio, Edson Sá. O ex-mandatário é um dos mais tradicionais caciques políticos do município e atuou para a emancipação do local, sendo inclusive o primeiro prefeito da cidade, em 1988. Ele foi eleito novamente para comandar o Eusébio em 1996. Quatro anos depois, em 2000, foi reeleito. Em 2012, ficou em segundo lugar na disputa, quando perdeu justamente para Dr. Júnior.

Sá, que recebeu apoio do PSD, PSB, PT, PCdoB e PV, poderá gastar até R$ 522,7 mil na campanha. Ele terá como candidata a vice-prefeita a arquiteta Paula Feitosa, também do Republicanos. Ela é sobrinha do ex-senador Chiquinho Feitosa. O candidato a prefeito tem um longo currículo na política cearense, não só como prefeito do Eusébio. Sá também já chefiou o Executivo de Aquiraz por dois mandatos. Inclusive, só em março deste ano que ele transferiu o domicílio eleitoral para Eusébio.

“A saúde da população é a nossa prioridade. Queremos montar um hospital de referência, totalmente equipado, com tudo de ponta. Eu quero aumentar o percentual da receita aplicado na saúde para 30%. Ainda na saúde, quero criar um cartão para que a população possa comprar remédios de até um salário mínimo em farmácias conveniadas, caso não tenha no posto. Outra coisa que vamos fazer é zerar as filas de cirurgia do Eusébio e criar um centro para pessoas com transtorno do espectro autista. Também quero congelar os valores do IPTU por quatro anos” Edson Sá (Republicanos) Ex-prefeito do Eusébio e de Aquiraz e candidato a prefeito do Eusébio

Mauro Ramalho (União)

A terceira candidatura a prefeito do Eusébio é do médico Mauro Ramalho (União Brasil). Ele compõe uma chapa que tem como candidato a vice-prefeito o atual vereador França, do partido Agir, em uma composição entre as duas siglas. A dupla conta com o apoio do candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (União); do prefeito candidato à reeleição em Maracanaú, Roberto Pessoa (União); e da deputada federal Fernanda Pessoa (União). Conforme a Justiça Eleitoral, a chapa poderá investir até R$ 522,7 mil na campanha.

O político é um antigo aliado do prefeito Acilon Gonçalves. Contudo, a parceria foi rompida em 2012, quando o atual chefe do Executivo decidiu lançar Dr. Júnior — que é novamente candidato neste ano — à Prefeitura do Eusébio. À época, Dr. Mauro se sentiu preterido. Ele disputou como nome da oposição em 2016 e 2020, mas foi derrotado nas duas ocasiões para Acilon.