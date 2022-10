Saiba quem são os 14 candidatos que não receberam nenhum voto nas eleições

Das mais de 27 mil candidaturas válidas em todo o Brasil nas eleições deste domingo (2), 14 não receberam nenhum voto. Nem familiares, nem amigos, nem os próprios candidatos depositaram confiança em si.

Os casos aconteceram em sete estados, incluindo o Ceará, com a candidatura de Eduardo Menezes à Câmara Federal pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros).

Natural de Ibaretama, segundo o sistema DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o postulante cearense não recebeu nenhum recurso partidário e também não registrou gasto de campanha.

Ele já havia se candidatado ao cargo de deputado estadual em 2010 e 2006 pelo antigo Partido Popular Socialista (PPS), atual Cidadania. Na penúltima vez, porém, seu registro foi negado antes mesmo das eleições.

Maioria dos casos

Em Roraima, foram cinco candidaturas que não receberam nenhuma adesão. O maior número em todo o País. Todos os casos foram de concorrentes a deputado estadual, sendo três filiados ao Solidariedade, um ao PV e outro ao PMN.

Já o partido que prevaleceu no acumulado de casos foi o Agir, com quatro candidatos com zero voto nas urnas.

Além disso, os episódios aconceram somente em candidaturas a deputado estadual ou federal. Duas delas já estavam indeferidas, o que pode justificar o fato de que nem os próprios candidatos votaram em si.

Veja lista dos candidatos que não receberam nenhum voto

Acre

Dir Silva (Agir) - deputado estadual

Ambrozio Moura (Agir) - deputado estadual

Ceará

Eduardo Menezes (Pros) - deputado federal

Maranhão

Gonzales Filho (DC) - deputado estadual

Pernambuco

Nathaly Chaves (Pros) - deputada federal

Thamires Silva (PRTB) - deputada estadual

Suelen Camila (Agir) - deputada estadual

Rondônia

Marnizia (Agir) - deputada estadual

Roraima

Williams Tomaz (PV) - deputado estadual

Dângelo Kotinski (PMN) - deputado estadual

Maria Saraiva (Solidariedade) - deputada estadual

Klais Policarpo (Solidariedade) - deputado estadual

Karol Miranda (Solidariedade) - deputada estadual

Tocantins

Denis Dias (PRTB) - deputado estadual