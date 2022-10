Prefeito José Sarto parabeniza Elmano e Camilo Santana pela vitória e elogia Roberto Cláudio

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), usou as redes sociais para parabenizar a vitória de Elmano de Freitas (PT) na disputa pelo Governo do Estado, e de Camilo Santana (PT), que foi eleito Senador da República.

"Desejo a todos muita sabedoria para trabalhar por nossa gente com espírito público". O prefeito também parabenizou o seu aliado, o ex-prefeito da Capital Roberto Cláudio, que acabou ficando em terceiro lugar com com 14,15% dos votos válidos.

"Um cara cheio de energia e novas ideias, que fez uma campanha brilhante, repleta de projetos para melhorar a vida dos cearenses. Jovem talentoso, tem muito para oferecer à nossa gente", escreveu.

Histórico da disputa

O prefeito de Fortaleza foi o primeiro do então grupo governista a apoiar a candidatura de Roberto Cáudio na corrida pelo Palácio da Abolição, ainda em março deste ano. A declaração ocorreu quando o PDT decidia, em processos internos, entre os nomes da então vice-governadora Izolda Cela e dos deputados Mauro Filho e Evandro Leitão.

Roberto Cláudio acabou sendo escolhido como pré-candidato ao Governo do Ceará por maioria de votos do integrantes do diretório regional ainda em julho.

O resultado acabou culminando no racha entre o PDT e o PT, que havia indicado preferência por Izolda Cela. Na reconfiguração, o PT acabou lançando Elmano como candidato.

Resultado das Eleições no Ceará

Com 99,79% das urnas apuradas no Estado, neste domingo (2), em uma eleição muito disputada, Elmano conseguiu 53,98% dos votos válidos e com isso assegurou a vitória no primeiro turno. O candidato do União Brasil, Capitão Wagner, recebeu 31,74% dos votos válidos e ficou em segundo lugar

A ex-secretária Executiva de Esportes do Governo do Estado, Jade Romero (MDB), foi eleita vice-governadora na chapa.

.