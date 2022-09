Mulheres, mais pobres e jovens: quem são eleitores que não decidiram voto para Governo do Ceará

A poucos dias para o 1º turno da eleição no Ceará, 34% dos eleitores ainda não decidiram em quem irão votar para o Governo do Estado. É o que mostra a terceira rodada da pesquisa Ipec Ceará, divulgada na quinta-feira (22). O levantamento trouxe ainda um detalhamento de quem são estes eleitores que ainda estão indecisos na reta final da campanha eleitoral.

Ao serem questionados sobre em quem irão votar para ser o próximo governador do Estado, estes eleitores não indicaram nenhum candidato na pesquisa espontânea, quando não é apresentada a lista de quem concorre ao pleito.

O percentual de quem não sabe ou preferiu não responder é, inclusive, superior ao dos candidatos na pesquisa espontânea. Quando não são apresentadas opções, 24% dos entrevistados afirmaram votar em Elmano de Freitas (PT). Na sequência, vem Capitão Wagner (União Brasil), com 20%, e Roberto Cláudio (PDT), com 13%.

Perfil do eleitorado

A pesquisa Ipec também traz o detalhamento de quais são os eleitores mais indecisos quanto ao voto para governador. Entre as mulheres, por exemplo, 39% ainda não definiu em quem irá votar no próximo dia 2 de outubro. O percentual é bem superior ao de homens: entre eles, 27% estão indecisos.

Nas diferentes faixas etárias, o percentual de indecisos é bem próximo. Contudo, o maior é entre os jovens de 16 a 25 anos: 37% ainda espera para decidir em qual candidato ao Governo irão votar. Já na faixa etária seguinte, estão os eleitores mais decididos: 28% não souberam ou não quiseram responder.

Entre os que possuem menor escolaridade, tendo completado até o ensino fundamental, e os com menor renda familiar, até 1 salário mínimo, também se concentram os eleitores mais indecisos. Eles são 43% e 42%, respectivamente.

Na comparação, os indecisos entre quem tem ensino superior é de 20%, enquanto 19% dos eleitores com renda familiar superior a 2 salários mínimos ainda não sabe em quem votará para o Governo do Ceará.

Entrevistados pelo Ipec que declararam "outras" quando indagados sobre raça e cor também são os mais indecisos, com 53%. Por outro lado, entre os entrevistados que se declararam brancos, apenas 29% ainda não definiu o voto.

Já na religião, os evangélicos foram o grupo que ainda mais espera para definir quem será o candidato a governador na eleição de 2022: 38% não souberam ou não quiseram responder. Em comparação, foram 32% dos católicos que não indicaram candidato.

IPEC Ceará

A terceira rodada do Ipec Ceará está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-02694/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-03914/2022. O nível de confiança estimado é de 95%.

Ao todo, foram ouvidos 1.200 eleitores, de forma presencial, de 56 municípios cearenses. A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, com eleitores votantes no Estado do Ceará.

