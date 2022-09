Líder nas pesquisas, ACM Neto se autodeclara pardo no TSE e levanta polêmica na Bahia

O ex-prefeito de Salvador e candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), tem causado polêmica nestas eleições por se autodeclarar como pardo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O debate sobre o assunto ficou ainda mais acalorado no último dia 12 de setembro, quando, em entrevista à TV Bahia, afiliada da Rede Globo, o candidato foi questionado sobre sua autodeclaração e retrucou, perguntando quem o repórter considerava como "socialmente branco".

"Toda a sociedade. Eu me considero pardo. Você pode me colocar ao lado de uma pessoa branca, há uma diferença bem grande. Negro não, jamais diria isso", respondeu o jornalista.

ACM Neto, que estava muito bronzeado na entrevista, ouviu ainda que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pardos compõem a população negra do País. Ele, então, reagiu: "O erro é do IBGE, não meu".

O ex-prefeito aproveitou ainda para falar do atual governador, Rui Costa (PT), e do candidato a vice na chapa petista, Geraldo Junior (MDB), que, segundo ele, têm a mesma cor de pele e se declaram pardos. "O político que se diz de esquerda pode se declarar pardo e o outro não? Isso é preconceito", afirmou, segundo o Uol.

Com desgaste, PT avança

Embora ACM Neto lidere a corrida eleitoral na Bahia, com 48% das intenções de voto, segundo o Datafolha desta quarta-feira (21), ele tem visto sua performance oscilar e favorecer seu principal opositor, Jerônimo Rodrigues (PT).

Jerônimo, atualmente, conforme o Datafolha, está com 31% das intenções de voto no Estado. Na penúltima pesquisa, ele estava com 28% e, antes, 16%.

Além do episódio da autodeclaração, afetou a campanha de ACM Neto uma decisão judicial que suspendeu seu tempo de rádio e TV, o que o candidato considera como uma injustiça.