Danilo Forte critica adversários de Capitão Wagner em Fortaleza: 'perdido’' e 'incompetência'

No evento que oficializou a candidatura de Capitão Wagner à disputa pela Prefeitura de Fortaleza, neste sábado (3), o coordenador da campanha e deputado federal Danilo Forte (União) destacou os “feitos de Wagner” quando secretário de saúde de Maracanaú, na Região Metropolitana, e criticou os adversários do candidato no pleito, o prefeito José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT), os quais chamou, respectivamente, de “perdido” e “incompetente”.

O discurso do deputado ocorreu no Ginásio do Colégio Tiradentes, no Centro, local onde houve a oficialização de Wagner e o anúncio de Edilene Pessoa como candidata a vice-prefeita.

Danilo Forte destacou, segundo ele, a força do União Brasil ao ser o partido que “conseguiu aprovar uma lei do Congresso Nacional para diminuir os impostos" como os da gasolina, energia e telefonia celular.

“Isso garante a credibilidade do Capitão, porque se o Wagner tivesse sido eleito governador do Ceará (em 2022), com certeza hoje nós não teríamos a gasolina mais cara do Nordeste a R$ 6,69. Nós teríamos preservado a gasolina que chegou a custar R$ 4,47 aqui em Fortaleza em 2020.”

Críticas aos oponentes

O coordenador da campanha de Wagner também criticou os oponentes do candidato. “É isso que nos diferencia. É isso que nos dá capacidade de dizer que nós não confiamos no prefeito que está aí. O ‘sartaxa’ só fez criar taxa e elevar arrecadação da prefeitura em detrimento da qualidade de vida. Ele está tão perdido que não sabe nem onde está a Marion (cadela de Sarto usada na campanha à prefeitura em 2020). O Sarto perdeu a Marion e vai perder a Prefeitura de Fortaleza”.

Em outro momento, Danilo também criticou Evandro Leitão, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e candidato do PT à Prefeitura. “Precisamos de alguém na Prefeitura que possa cuidar da nossa casa. E está aqui o Aginaldo que é dos Bombeiros. Como é que o Evandro deixou tocar fogo no plenário da Assembleia Legislativa, mostrando a incompetência de quem não cuida nem da Assembleia que é responsabilidade dele. E agora vem dizer que vai cuidar do Fortaleza? Quem vai cuidar de Fortaleza é o Wagner”.

Ele também reforçou o desempenho de Wagner quando secretário de saúde de Maracanaú. “Não só prendeu o cuidado da saúde pública, como foi reconhecido por isso, porque todos os indicadores de saúde que o Roberto (Pessoa) construiu em Maracanaú melhoraram sensivelmente, ficou para um time de técnicos”.

O PontoPoder procurou as assessorias do prefeito José Sarto e de Evandro Leitão. O texto será atualizado caso haja retorno sobre as declarações do deputado federal.