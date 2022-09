Candidato ao Senado, Carlos Silva defende reforma administrativa e revogação do teto de gastos

O candidato do PSTU ao Senado Federal, Carlos Silva, defendeu que haja no Brasil uma reforma administrativa e se comprometeu, caso seja eleito, em lutar pela revogação do teto de gastos que limita investimentos em áreas como Saúde e Educação no País.

Ele ainda avaliou negativamente a atuação da bancada de senadores cearenses e afirmou ser a favor da descentralização dos serviços de Saúde no Estado.

Carlos Silva foi o quarto a participar de uma série de entrevistas com os postulantes Senado nesta sexta-feira (23). A rodada iniciou na terça-feira (20), no Bom Dia Ceará. A primeira entrevistada foi Kamila Cardoso (Avante), seguida de Camilo Santana (PT) e Érika Amorim (PSD).

Reforma administrativa

O candidato do PSTU defendeu que o País precisa passar por uma reforma que passe pelo setor administrativo da Gestão Pública. Para ele, a falta dessa reforma tem atingido diretamente os servidores públicos.

"Para que isso aconteça é também preciso discutir a reforma do teto de gastos. A gente acha que isso tem atrapalhado a ampliação do serviço público, que vai servir diretamente aos mais pobres", disse ainda

Bancada

A bancada cearense de senadores, na avaliação de Carlos Silva, "tem atuado em favor dessas reformas, acabando de vez com os direitos dos trabalhadores [...] "para nós é uma avaliação negativa, e vamos levar uma nova cara através do nome do PSTU para que essa discussão melhore a vida dos trabalhadores", completou.

O candidato disse ainda ser a favor da descentralização dos serviços de Saúde no Ceará, e defendeu a estatização do serviço de Saúde privado.