Eduardo Girão propõe 'dignidade' aos idosos e quer intensificar agenda na reta final de campanha

Eduardo Girão, candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Novo, resgatou projetos de sua autoria, como senador, voltados para a população idosa e projetou medidas nessa área que implementaria na capital cearense caso fosse eleito. Ele pretende fazer convênios com a iniciativa privada para reforçar as políticas de acolhimento dos idosos. A declaração foi dada durante panfletagem na noite desta sexta-feira (27), no bairro Dionísio Torres.

Vamos fazer convênios, parcerias público-privadas, para fortalecer essa questão do acolhimento dos idosos. As pessoas estão envelhecendo, muitas famílias têm que trabalhar e não têm ninguém para deixar (com esses idosos). Da mesma forma que a gente precisa ter atenção nas creches para as crianças, a gente tem que ter para os idosos. Eles passaram a vida inteira dedicada a nós, e a gente tem que honrar nesse momento. Eduardo Girão (Novo) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Ele citou projetos voltados para atividades para a terceira idade, como de danças, esportes e encontros. "Isso é muito importante, isso dá dinâmica na vida deles e eles se sentem com a autoestima boa", completou.

O candidato também comentou sobre a reta final da campanha em primeiro turno, em Fortaleza, período em que pretende intensificar as agendas eleitorais. Apesar de ter oscilado um ponto percentual entre a segunda e a terceira rodada da pesquisa Quaest de intenções de votos e chegado a 1% de preferência do eleitorado, Girão acredita que resultado das urnas pode "surpreender".

"A gente acredita na corrente de bem do cidadão de Fortaleza, que não aguenta mais essa briga por política. E a gente está vendo, eu e a Silvana (Bezerra, candidata a vice-prefeita), a briga do pessoal da esquerda, Sarto contra o Evandro, briga do pessoal da direita, o Capitão Wagner contra o André, e vice-versa, e nós estamos fazendo um trabalho de pacificação", disse.