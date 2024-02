Diretório do PL Ceará é oficializado com Carmelo Neto presidente e Gaudêncio Lucena vice

O diretório do PL Ceará foi oficializado, nesta sexta-feira (9), na Justiça Eleitoral, com a nova direção do partido. Agora, o nome do deputado estadual Carmelo Neto consta como presidente da legenda no Ceará, como já tinha sido anunciado em novembro do ano passado. O parlamentar já exercia o cargo desde então, já que o ex-presidente do partido, Acilon Gonçalves, havia renunciado.

A novidade na composição é a nomeação de Gaudêncio Lucena como segundo vice-presidente da sigla no Estado. Gaudêncio é ex-vice-prefeito de Fortaleza e empresário. O novo diretório é válido por um ano, até 9 de fevereiro de 2025.

Legenda: Gaudêncio Lucena será o segundo vice-presidente da legenda Foto: Arquivo

Composição do novo diretório do PL Ceará