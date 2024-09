Desfile do 7 de Setembro em Brasília tem participação de Lula, chefes de Poderes e Forças Armadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), figuras auxiliares do Governo Federal, chefes dos demais Poderes e representantes das Forças Armadas participaram, na manhã deste sábado (7), do desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil. O evento foi realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

A celebração, que este ano teve como tema “Democracia e Independência — É o Brasil no rumo certo”, foi acompanhada por uma plateia de populares. Das arquibancadas, o público pôde observar a passagem de comboios e tropas militares, de alunos de escolas públicas do Distrito Federal e de atletas que representaram o país nos Jogos Olímpicos de Paris.

A organização do desfile definiu três eixos temáticos, abordados durante a realização: a relevância estratégica do Brasil como sede do G20, a união e a reconstrução do Rio Grande do Sul e, por último, a ênfase na retomada da ampla vacinação de crianças e da população por meio de campanhas de imunização e ampliação dos serviços de atendimento em saúde.

Os destaques incluíram o fogo simbólico, o desfile terrestre das Forças Armadas, o Zé Gotinha e profissionais do Programa Mais Médicos, os 31 atletas da delegação olímpica brasileira na França, os desfiles motorizados, as bandeiras dos países que integram o G20, a participação de 500 estudantes, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira (FAB) e as forças públicas, órgãos e população civil que atuaram na reconstrução do Rio Grande do Sul.

Participação de autoridades

O presidente Lula chegou à Esplanada por volta das 8h45 e desfilou em carro aberto, no Rolls-Royce presidencial, até o palanque de autoridades. O desfile começou, oficialmente, às 9h15. Marcaram presença no espaço reservado o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD); o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso; e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

Legenda: Lula desfilou em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios. Foto: Ricardo Stuckert / PR

Os ministros do STF Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Edson Fachin também acompanharam o evento. Entre os auxiliares de Lula estiveram: o ministro da Defesa, José Múcio (PRD); o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT); o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski; e a titular do Ministério da Gestão e interina dos Direitos Humanos, Esther Dweck (PT).

A relação de agentes públicos que participaram das comemorações do Dia da Independência do Brasil em Brasília inclui ainda os governadores Eduardo Leite (PSDB) e Ibaneis Rocha (MDB), chefes dos Executivos do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, respectivamente.

Mais de 30 mil pessoas

A estimativa, segundo divulgou o Governo Federal, era de que 30 mil pessoas fossem até as ruas da Capital para assistir o desfile. Foram mobilizadas para o evento mais de 8,8 mil pessoas, incluindo militares, estudantes e atletas. Outras 4,8 mil foram destacadas para prestar apoio na equipe de segurança.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Distrito Federal, unidades especializadas da Polícia Militar ficaram com a responsabilidade de atuar em toda a região da Esplanada, enquanto o Batalhão de Choque (BPChoque) e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) ficaram em um centro estratégico instalado para dar suporte ao evento. A Polícia Civil e demais divisões das forças de segurança estiveram de prontidão para atuar.

Legenda: Um esquema especial foi montado para dar suporte a quem foi para o evento. Foto: Divulgação/SSP-DF

Um esquema de apoio e emergência foi montado no local, com pontos de atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e pontos de hidratação ao longo do percurso. Uma lista de itens proibidos, a exemplo de drones, garrafas de vidros e latas, além de fogos de artifício e substâncias inflamáveis, foi definida.