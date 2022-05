Deputados do Ceará declaram apoio à aprovação do piso da enfermagem

Deputados federais devem votar nesta quarta-feira (4), em Brasília, a partir das 18h30, o Projeto de Lei 2564/20, que estabelece o piso de R$ 4,7 mil para profissionais da enfermagem — públicos e privados. Mais da metade da bancada de 22 deputados cearenses já se manifestaram nas redes sociais, declarando voto a favor da aprovação

Aguardada há seis meses, a votação foi confirmada nesta quarta (4) pelo presidente da Câamara Federal, Arthur Lira (PP-AL). Segundo o deputado, até então, estava sendo discutida "a forma de custeio" do piso nacional, especialmente em hospitais filantrópicos e públicos, "para não haver demissões".

Nas redes sociais, diversos deputados federais do Ceará celebraram a votação e se manifestaram favoravelmente à proposta. Um deles foi Célio Studart (PSD), que compõe o grupo de trabalho que avalia o impacto financeiro da aplicação do piso. "Hoje é o dia em que a enfermagem vai vencer", comemorou o parlamentar.

Hoje é o dia em que a enfermagem vai vencer!!! #aprovapl2564 #enfermagem pic.twitter.com/xLUQEGqMPL — Célio Studart (@CelioStudart) May 4, 2022

Segundo a coluna da jornalista Jessica Welma, do Diário do Nordeste, Célio esteve reunido nesta terça-feira (3) com a coordenadora do grupo de trabalho na Câmara, a deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), além da deputada Leandre Dal Ponte (PSD), de lideranças do Fórum Nacional da Enfermagem e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

O objetivo do encontro foi pedir apoio do gestor para assegurar a sanção presidencial do projeto após aprovação no plenário.

Repercussão entre parlamentares cearenses



"Dia histórico para o Brasil e para todos que carregam a missão da enfermagem", demarcou, no Instagram, o deputado cearense André Figueiredo (PDT).

"Mobilização está grande hoje", complementou o deputado Domingos Neto (PSD).

Os deputados José Airton Félix, Luizianne Lins e José Guimarães, da bancada do PT, também se posicionaram. Guimarães disse que a categoria "merece reconhecimento" e que foi a que mais sofreu na pandemia de Covid-19.

Até a tarde desta quarta-feira (4), também manifestaram apoio aos profissionais da enfermagem os deputados Danilo Forte (UB), Denis Bezerra (PSB), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (PL), Idilvan Alencar (PDT), Leônidas Cristino (PDT), e Moses Rodrigues (UB).

O deputado Mauro Filho (PDT), que tem atuado na definição dos recursos para ajudar a custear os novos salários, fez discurso no plenário, ressaltando que as fontes de verba estão identificadas.

Aprovação em etapas



Para assegurar a efetivação do piso salarial da enfermagem, deputados e senadores devem trabalha por ainda mais um mês para aprovar outras propostas que minimizem o impacto financeiro dos novos salários e garantam aos profissionais segurança jurídica.

De acordo com Célio Studart, a ideia é que todos os projetos, aprovados em Congresso, cheguem ao mesmo tempo nas mãos do presidente Jair Bolsonaro (PL), para sanção do Executivo.