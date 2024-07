Deputado Zé Trovão e cantor Sérgio Reis são indiciados pela PF por atos antidemocráticos

O deputado federal Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão (PL-SC), e o cantor Sérgio Reis foram indiciados pela Polícia Federal (PF) pela organização de atos antidemocráticos no 7 de setembro do ano de 2021. As informações são do jornal Metrópoles e do portal UOL.

Além dos dois, 11 pessoas foram indiciadas por defender, naquele momento, o fechamento de rodovias brasileiras e pedir pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Todos foram indiciados por incitação ao crime, com pena de detenção de três a seis meses; associação criminosa, que tem reclusão prevista de um a três anos; tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes.

Os indiciados foram enquadrados na antiga Lei de Segurança Nacional no caso do impedimento do livre exercício dos Poderes. A lei vigente na época possuía pena prevista de dois a seis anos de prisão.

Outros indiciados

Também foram indiciados o ex-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja) Antônio Galvan e o jornalista Oswaldo Eustáquio. Ambos foram acusados ​​por delitos de incitação ao crime e associação criminosa.

A investigação foi aberta ainda em 2021, após pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo o órgão, foram detectadas uma série de convocações nas redes sociais para manifestações antidemocráticas no 7 de setembro. Zé Trovão, inclusive, foi alvo de prisão e ficou um mês foragido.

No mês passado, o inquérito sobre o caso chegou ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Agora, caberá a ele a decisão de apresentar denúncia ou não contra os acusados.

O cantor Sérgio Reis, o deputado Zé Trovão e o empresário Antonio Galvan não se pronunciaram sobre o indiciamento. Já Oswaldo Eustáquio classificou o caso de "perseguição política".