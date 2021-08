Deputado surpreende colegas ao falar da cadeira do barbeiro durante sessão; assista

A possibilidade de acesso remoto dos parlamentares às sessões plenárias tem gerado situações curiosas no Legislativo.

Na manhã desta quarta-feira (18), em pronunciamento do deputado Romeu Aldigueri (PDT), na Assembleia Legislativa do Estado, Osmar Baquit (PDT), solicitou um aparte ao parlamentar que estava na tribuna.

O assunto era educação e o foco do pronunciamento foi as declarações do ministro da educação, Milton Ribeiro, sobre o sistema sistema educacional brasileiro.

A temática, no entanto, ficou em segundo plano diante da cena: o deputado Baquit estava sentado na cadeira de um barbeiro, cortando o cabelo. Para se pronunciar, ele teve que pedir ao profissional que desse uma pausa.

No plenário, os presentes foram pegos de surpresa com o fato inusitado. Alguns chegaram a questionar se Baquit faria "barba, cabelo e bigode".

Brincadeiras a parte, é necessário que o Legislativo, em todos os níveis, discipline melhor o uso da palavra virtual porque já aconteceu de tudo: desde participação ao volante até pessoas sem camisa.