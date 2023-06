Deputado que apareceu sem camisa em sessão virtual da Alece alega crise de coluna e pede desculpas

O deputado estadual João Jaime (PP) pediu desculpas, nesta quinta-feira (15), por ter aparecido sem camisa e deitado em uma cama na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) de quarta-feira (14). O parlamentar participava da sessão de forma remota e, no momento da votação de uma matéria na Ordem do Dia, ligou a câmera para proferir seu voto.

Por meio de nota, João Jaime alegou que se ausentou da Casa Legislativa por toda a semana devido a uma crise na coluna de "pinçamento de vértebra". Por conta do tratamento, ele não pode ficar em pé ou sentado e, por isso, participou da sessão deitado.

"O deputado João Jaime se reporta a este veículo, aos leitores do jornal e à população, respeitosamente, para justificar o motivo de estar assim e desculpar-se pelo ocorrido", diz trecho da nota.

O momento inusitado, todavia, gerou repercussão nas redes sociais. Por meio do Twitter, usuários criticaram a permanência do sistema híbrido nas sessões da Assembleia após o governador Elmano de Freitas (PT) decretar o fim da situação de emergência por conta da Covid-19 no Ceará, no dia 8 deste mês.

Implementado na pandemia, o modelo de sessões híbridas foi regulamentado no novo Regimento Interno da Assembleia, aprovado no fim do ano passado. À época, a justificativa era de que a medida permitiria a participação de parlamentares que estivessem distante de Fortaleza, cumprindo compromissos em suas bases eleitorais ou em outras cidades, por exemplo.

Decoro

A aparição na sessão em trajes inadequados pode gerar uma punição disciplinar para o deputado João Jaime. De acordo com o Código de Ética da Alece, é dever do parlamentar "trajar vestimenta de acordo com os padrões exigidos do cargo que ocupa e usar corretamente passeio completo nas sessões da Assembleia Legislativa".

Todavia, para sofrer algum tipo de sanção, a situação precisaria ser analisada pelo Conselho de Ética da Casa. A reportagem tentou entrar em contato com o presidente do colegiado, deputado Fernando Hugo (PSD), por telefone, para saber se alguma medida seria tomada, mas não obteve retorno.

Confira a nota na íntegra

O deputado João Jaime (PP) se ausenta da Casa Legislativa por toda essa semana devido a uma crise de coluna — pinçamento de vértebra.

Compromissado com as sessões plenárias, ainda que a base de remédios, acompanha as sessões remotamente com o cuidado de permanecer sem imagem, tendo em vista a impossibilidade de ficar em pé ou sentado. Nesta quarta-feira (14), por um descuido, ao entrar na sessão para registrar seu voto, apareceu indevidamente.

O deputado João Jaime se reporta a este veículo, aos leitores do jornal e à população, respeitosamente, para justificar o motivo de estar assim e desculpar-se pelo ocorrido.