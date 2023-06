Deputado cearense aparece em cena 'inusitada' em sessão na Alece e postura é criticada; assista

O deputado estadual João Jaime (PP) chamou atenção durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta quarta-feira (14), ao aparecer descamisado e deitado numa cama. O parlamentar participava remotamente da sessão e ligou a câmera frontal após pedido do deputado Osmar Baquit (PDT).

Baquit, que é o primeiro vice-presidente da Mesa Diretora da Casa Legislativa, solicitou que Jaime ligasse a câmera para dar seu voto em um projeto que estava em pauta. Mas, assim que viu a situação do colega, o pedetista deu uma risada constrangida e disse: "O deputado João Jaime apareceu. Pode sair, deputado, vossa excelência está muito bem. Pode sair. Podem tirar o deputado João Jaime, por favor", pediu o político, que presidia a sessão. Assista:

Críticas

Usuários do Twitter criticaram a permanência do sistema híbrido no Legislativo após o governador Elmano de Freitas (PT) decretar o fim da emergência de Covid-19 no Ceará, visto que a alternativa foi aderida apenas devido à pandemia.

"Tá na hora de acabar de vez essas participações virtuais. Prédio da Alece é bom demais e espaçoso", escreveu um. "Tem que encaixar no decoro o dress code", acrescentou outro.