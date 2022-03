CPI volta a investigar possível interferência de associações militares em motim no Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará retoma nesta terça-feira (15) a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga associações militares. O grupo, formado por nove deputados, apura o financiamento das entidades e a possível interferêcia delas no motim de policiais militares que aconteceu em 2020, no Ceará.

As investigações tiveram início no ano passado e foram interrompidas pelo último recesso parlamentar.

Análise de documentos



Na reunião desta terça (15), os deputados devem se debruçar sobre uma série de documentos solicitados pela Assembleia ainda no ano passado, como notas fiscais de compras feitas pelas associações, contratos, movimentações bancárias e folhas de pagamento de funcionários.

Estão envolvidas nas investigações associações vinculadas a agentes de segurança, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além das esposas desses profissionais.

Além disso, há a expectativa da presença de convidados para prestação de esclarecimentos, conforme solicitação feita pelo deputado estadual Elmano Freitas (PT), relator da CPI.

Tensões



A CPI das associações militares tem gerado tensões na Assembleia desde o início. Neste ano, que é eleitoral, a comissão deve provocar ainda mais embates entre os deputados e pode ditar os rumos do pleito no Estado.

Na última quinta-feira (10), o governador Camilo Santana (PT) e o deputado federal Capitão Wagner (Pros), tradicionais adversários políticos, subiram o tom um contra o outro tendo o motim como pano de fundo.

Isso porque Wagner questionou o petista sobre as estratégias adotadas por ele na segurança pública do Estado e Camilo rebateu: "Qual é a sugestão dele (Wagner) para a segurança pública, sabe alguma? A única contribuição que ele deu foi fazer dois motins e prejudicar a segurança pública no Ceará".

