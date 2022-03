"Única contribuição foi fazer dois motins", diz Camilo sobre atuação de Wagner na segurança

O governador Camilo Santana (PT) subiu o tom contra o adversário político Capitão Wagner, deputado federal do Pros e pré-candidato ao Governo do Estado, durante evento para lançar o Programa de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), nesta quinta-feira (10).

O petista foi questionado pelas críticas da oposição à área da segurança, principal bandeira do grupo opositor, liderado por Wagner. Camilo lamentou "não estarem ajudando a construir". "Qual contribuição ele tem dado nessa área do Estado como parlamentar, como deputado federal?", questionou.

Logo após entrevista da vice-governadora Izolda Cela (PDT), Camilo voltou ao assunto:

"Qual é a sugestão dele para a segurança pública, sabe alguma? A única contribuição que ele deu foi fazer dois motins e prejudicar a segurança pública no Ceará", disse o governador.

Capitão Wagner ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas sua assessoria informou que deve fazê-lo em breve.

Eleições de 2020

Essa não é a primeira vez que Camilo sobe o tom contra Wagner, resgatando o envolvimento do parlamentar com os motins de policiais militares no Ceará em 2011 e 2019.

Durante a campanha eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza, Wagner disse, em entrevista ao programa PontoPoder Eleições, que não apoiou o motim que culminou para paralisação de fevereiro de 2019, tentando se distanciar dos desgastes do assunto.

"Vi hoje no DN entrevista do Capitão Wagner dizendo não ter apoiado o motim deste ano, que aterrorizou o Ceará. Não é verdade. Tanto liderou o motim de 2011, como teve participação direta nesse último motim, que teve clara motivação política, para desorganizar a segurança do Estado. Capitão Wagner participou ativamente de manifestações com encapuzados, discursou no Batalhão dos amotinados e teve seus aliados na linha de frente, todos integrantes de seu grupo político e candidatos ao seu lado. As notícias e imagens estão aí para quem quiser ver. (...)", escreveu nas redes sociais.

Capitão Wagner, na ocasião, preferiu não prolongar a discussão. "Não vou pra um embate que não foque as soluções para os problemas de Fortaleza", disse.