Com desfecho empurrado para 2022, CPI das associações militares deve ter peso na sucessão estadual

Dois anos depois do ocorrido, o motim de policiais militares do Ceará deve abrir mais um ano eleitoral com debates que reservam tensões e podem ter influência direta nos rumos do pleito de 2022, situação semelhante ao que aconteceu no embate pela Prefeitura de Fortaleza no ano passado.

A paralisação de uma parte dos militares cearenses ocorreu em fevereiro do ano passado e colocou o Ceará no centro de um debate nacional sobre a politização dos quartéis no País, principalmente no que se refere às forças estaduais de Segurança.

O motim deve voltar à pauta em alta tensão em 2022 por meio da CPI das Associações Militares, que está em andamento na Assembleia Legislativa e investiga possíveis ligações entre as entidades representativas de militares e a paralisação de 2020.