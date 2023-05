CPI do MST é instalada com Ricardo Salles como relator; entenda

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi instalada na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (17), para investigar invasões de terras por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). O deputado Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente, será o relator da Comissão.

O presidente do colegiado será o deputado Coronel Zucco (Republicanos-RS). Eleita com 16 votos, a chapa para comandar a CPI ainda conta com o deputado Kim Kataguiri (União-SP) na primeira vice-presidência, o deputado delegado Fábio Costa (PP-AL) na segunda vice-presidência e na terceira vice está o deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES).

Salles relatou que irá agir com o "máximo de imparcialidade". "Vamos fazer um ambiente com máximo de abertura, análise e questões objetivas e que espero que atenda a expectativa de todos", esclareceu.

Abertura da CPI

Para a abertura da Comissão, o requerimento foi lido ao fim de abril pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL). A abertura é motivada por invasões que ocorreram em 23 de abril de 2023, quando 33 imóveis rurais foram ocupados pelo MST.

Boa parte das ocupações já foram desmobilizadas. A Comissão visa apurar os financiadores o "real propósito". O colegiado tem 120 dias para investigar o movimento. Veja abaixo lista de integrantes.

Titulares

Ana Paula Leão (PP-MG) Capitão Alden (PL-BA) Caroline de Toni (PL-SC) Charles Fernandes (PSD-BA) Delegado Éder Mauro (PL-PA) Delegado Fabio Costa (PP-AL) Domingos Sávio (PL-MG) Evair Vieira de Melo (PP-ES) José Rocha (UNIÃO-BA) Kim Kataguiri (UNIÃO-SP) Lucas Redecker (PSDB/CIDADANIA-RS) Magda Mofatto (PL-GO) Max Lemos (PDT-RJ) Messias Donato (REPUBLICANOS-ES) Nicoletti (UNIÃO-RR) Ricardo Salles (PL-SP) Tenente Coronel Zucco (REPUBLICANOS-RS)

Suplentes

Coronel Assis (UNIÃO-MT) Coronel Chrisóstomo (PL-RO) Coronel Ulysses (UNIÃO-AC) Delegada Katarina (PSD-SE) Diego Garcia (REPUBLICANOS-PR) Gustavo Gayer (PL-GO) Joaquim Passarinho (PL-PA) Marcos Pollon (PL-MS) Rafael Simoes (UNIÃO-MG) Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Nesta quarta, outras duas CPIs foram abertas: a que apura partidas de futebol e os rombos bilionários da Americanas.