Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

CPMI 8 de janeiro, Congresso Nacional, andamento, recesso parlamentar

PontoPoder

Qual a situação das CPIs abertas no Congresso Nacional em 2023?

Até o momento, os colegiados tomaram depoimentos de testemunhas e de investigados nos casos, além de terem solicitado informações para embasar os trabalhos às autoridades competentes

Ingrid Campos 30 de Julho de 2023
Congresso Nacional

PontoPoder

Entenda as cinco CPIs abertas no Congresso e veja quais cearenses vão participar

As comissões devem investigar desde o MST até ataques golpistas de 8 de janeiro

Alessandra Castro 23 de Maio de 2023
Ricardo Salles é relator da CPI do MST

PontoPoder

CPI do MST é instalada com Ricardo Salles como relator; entenda

O presidente do colegiado será Coronel Zucco (Republicanos-RS)

Redação 17 de Maio de 2023
Cacheado, líder do MST em Tocantins

País

Líder do MST em Tocantins é morto a tiros por grupo encapuzado enquanto dormia

Criminosos invadiram a residência do militante na madrugada desta terça-feira (13)

Redação 13 de Dezembro de 2022
O Acampamento Zé Maria do Tomé ocupa um terreno do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), órgão federal, desde maio de 2014

Segurança

PF atira em assentamento do MST no Ceará e 'perde drone' em ação proibida pelo STF

Moradores afirmam que policial tentou acertá-los com o tiro. Enquanto a Polícia Federal alega que os agentes foram hostilizados

Messias Borges e Emerson Rodrigues 15 de Setembro de 2021

Metro

Feira faz entrega de alimentos orgânicos e vira opção saudável durante isolamento social

O Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto funciona no segundo sábado de cada mês, em Fortaleza. Com a pandemia, a atividade foi temporariamente suspensa e somente as entregas estão funcionando

Redação 08 de Maio de 2020