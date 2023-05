Ministras Nísia Trindade, Anielle Franco e Sonia Guajajara visitam Ceará nesta quinta (18)

Três ministras do Governo Lula desembarcam no Ceará nesta quinta-feira (18) para cumprir uma série de compromissos no Estado. Em agendas diferentes, a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, visitam três municípios cearenses.

Pela manhã, às 9h, a secretária dos Povos Indígenas, Juliana Alves, a Cacika Irê, participam, em São Benedito, do encerramento do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI) ao lado de Sonia Guajajara e do secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba.

Saúde

Ao meio-dia, em Limoeiro do Norte, o governador Elmano de Freitas e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, acompanhados da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, visitam o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ) e a Policlínica Judite Chaves Saraiva.

Elmano e Nísia ainda cumprem agenda em Fortaleza por volta de 16h30. Eles irão fazer a entrega de novos espaços do Hospital Infantil Albert Sabin, no bairro Vila União, em Fortaleza.

Igualdade Racial

Ainda à tarde, às 14h, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e o diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo, Yuri Silva, estarão no primeiro encontro das Caravanas Participativas para construção do Plano Juventude Negra Viva.

A ideia do encontro é discutir com movimentos sociais sugestões para o Plano. Em Fortaleza, o encontro vai ocorrer no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

