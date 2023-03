Anielle Franco é eleita uma das 'Mulheres do Ano' de 2023 pela revista Time

Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco entrou para o time de “Mulheres do Ano”, de 2023, da revista norte-americana Time. A lista, divulgada nesta quarta-feira (2), celebra e homenageia “líderes que estão trabalhando por um mundo mais igualitário”. As informações são do g1.

Única brasileira entre as doze personalidades destacadas, Anielle aparece junto à nomes importantes, como os das atrizes Cate Blanchett e Angela Bassett, e o da ativista climática Ayisha Siddiqa.

No artigo que retrata a história da ministra, a revista estadunidense relata o impacto da morte de sua irmã, a vereadora carioca Marielle Franco, em sua carreira política.

“A busca por justiça levou Anielle, então com 33 anos, aos holofotes nacionais [...] Sua trágica história familiar, personalidade calorosa e uso hábil das mídias sociais transformaram a outrora reservada Franco em uma líder improvável no movimento pelos direitos dos negros no Brasil”.

Professora e jornalista, Anielle viu sua vida tomar um rumo diferente com a morte da vereadora, trocando as salas de aula pelos palanques políticos.

Ocupando um dos mais importantes cargos da República, a ministra contou à revista sobre suas expectativas para os próximos quatro anos à frente da pasta

“Espero que os negros assumam o lugar de protagonistas em nossa sociedade, e não apenas na primeira página dos jornais como vítimas de um genocídio”.

MULHERES DO ANO

Criada como uma forma de homenagear as mulheres no “Dia Internacional da Mulher”, comemorado em 8 de março, a tradicional lista de “Mulheres do Ano” da Time analisa o modo como líderes usam sua influência para tornar o mundo mais igualitário.

As personalidades homenageadas tem nacionalidades variadas e atuam em diferentes áreas, do ativismo e política a esportes e artes.

Confira a lista completa deste ano: