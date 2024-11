Com fim da eleição, secretários exonerados do Governo Elmano retornam aos cargos

Com o fim das eleições municipais, secretários do Governo Elmano (PT) exonerados para se dedicar ao pleito retornaram aos cargos nos últimos dias. A maioria deles concorreu a um cargo eletivo e não foi eleito.

Do dia 31 de outubro até essa segunda-feira (4), quatro nomes do primeiro escalão da administração Estadual voltaram aos seus postos. São eles: Waldemir Catanho, secretário da Articulação Política; Liliane Araújo, secretária executiva de Políticas para as Mulheres; Vladyson Viana, secretário do Trabalho; e José Juarez Tavares, presidente da Fundação de Previdência Social dos Servidores do Estado (Cearaprev). A maior parte deles foi exonerada no primeiro semestre deste ano, com exceção de Vladyson.

Catanho e Juarez saíram para disputar o comando de prefeituras cearenses. O primeiro foi lançado pelo PT como candidato em Caucaia — chegando, inclusive, a ir ao segundo turno na Cidade—, enquanto o segundo tentou emplacar um terceiro mandato na Prefeitura de Iracema, dessa vez tendo o PSB como partido. Ambos não lograram êxito e voltaram para as respectivas funções no Governo.

Já Liliane concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), mas ficou na suplência. Vladyson, por sua vez, deixou o primeiro escalão para assumir a coordenação financeira da campanha do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), à Prefeitura de Fortaleza. Com a vitória de Evandro no segundo turno, ele voltou à titularidade da Secretaria Estadual do Trabalho.