Cid diz que 'antagonistas ao projeto' impediram a entrega da obra do Acquario: 'lamento'

O senador Cid Gomes (PDT) falou nesta segunda-feira (7) sobre a construção do Acquario, iniciada durante o primeiro mandato dele como governador do Ceará e que, recentemente, tem sido alvo de críticas do prefeito José Sarto (PDT). Ele disse ter "absoluta tranquilidade de consciência em relação ao tema" e atribui a "antagonistas ao projeto" a responsabilidade pela falta de entrega do equipamento.

O ex-governador ressaltou que o projeto não foi um "capricho" e sim uma solução encontrada para incentivar o turismo em Fortaleza. Ele lembra que a construção do novo Centro de Eventos do Ceará também foi pensado na época, visando dar mais força ao setor na capital cearense.

Cid Gomes Senador e ex-governador do Ceará "A outra preocupação — isso na época, hoje já é bem menos, mas era, na época — Fortaleza era muito buscada pelo turismo que se dizia sexual. Então, vinham pessoas de fora do Brasil em busca do turismo sexual aqui. Como é que você combate isso? Com uma série de políticas de polícia, conscientização da sociedade, mas o melhor combate é atrair o turismo de família. Como é que você atrai o turismo de família? Com equipamentos. Equipamentos que atraiam crianças, que façam com que as crianças provoquem os pais para vir para cá e, na época, foi pensado o Acquario".

As declarações foram feitas nesta segunda-feira (7), durante a participação do senador cearense na assinatura de mensagem pelo governador Elmano de Freitas (PT) para criação do Comitê de Governança para o Hidrogênio Verde.

Cid diz que a consciência "tranquila" é porque considera que o tema já foi a "julgamento" na campanha para reeleição dele, em 2010. Ele relembrou que a construção do Acquario seria feita a partir de financiamento estrangeiro, do banco norte-americano Eximbank, mas que acabou desistindo devido a atuação de "antagonistas" ao projeto.

"Eu não vou adjetivar, mas uma série de antagonistas ao projeto acabaram fazendo com que o Eximbank americano, que essas coisas faziam aqui um processo e mandava uma cópia para lá... Nunca tivemos nenhuma decisão judicial impedindo, mas tinha sempre a notícia de um processo, sempre uma denúncia, sempre alguma coisa, e o Eximbank acabou desistindo de financiar o projeto. Lamento, lamento", ressaltou.

'Continuo achando que é uma coisa boa'

Cid disse que tentou finalizar o equipamento até o final do mandato como governador do Ceará, mas respeita as decisões tomadas pelos sucessores quanto ao Acquario. "Eu me comprometi na minha campanha de reeleição a fazer e lutei para fazer, estava fazendo até o último dia da minha administração", relatou.

As obras, no entanto, acabaram sendo paralisadas em 2015, primeiro ano de mandato do ex-governador e agora ministro da Educação, Camilo Santana (PT). "Ele assumiu um compromisso de não colocar dinheiro público e eu respeito. E isso foi chancelado pelo povo. Ele vai descumprir o compromisso e colocar? Tentou algumas formas de fazer parcerias e não conseguiu", relembra.

O senador disse ainda que não considera que esse seja "um desafio" dele, "embora esteja solidário". "As coisas mudaram. Hoje o turismo sexual é uma preocupação em Fortaleza como era há 10 anos atrás? Talvez não seja mais. Então pode-se pensar em uma outra coisa", ressaltou.

Apesar disso, Cid considera que a construção do Acquario ainda pode ser positiva para a cidade. "Eu continuo achando que deve ser uma coisa boa, porque o turismo é assim, você atrai as pessoas por equipamentos. Eu acho que o Acquario, um Acquario bem feito... Ou se quiser substituir por outra coisa, se quiser. Eu não sou dono daquilo, eu fiz, comecei a fazer, porque acreditava que era uma solução para um problema que a gente tinha e um desafio que a gente tem ainda, o desafio de incrementar o turismo", complementa.

Impasse sobre o Acquario

Alvo constante de críticas por parte de opositores ao Governo, o Acquario foi criticado desta vez pelo correligionário de Cid, o prefeito José Sarto. Adversário político de Elmano de Freitas, Sarto falou sobre o equipamento ao anunciar que tomaria a frente das obras na Ponte dos Ingleses, após alegar que o Governo do Ceará não cumpriu a sua parte no acordo.

"Não posso deixar que a Ponte dos Ingleses vire mais um Acquario", disse o prefeito no último dia 26 de junho. A continuidade das obras na Ponte dos Ingleses acabou virando o centro de mais uma troca de farpas entre prefeito e governador.

Na última segunda-feira (31), Sarto foi recebido pela primeira vez por Elmano e, apesar de afirmar que o assunto foi tratado de forma "tranquila", o prefeito de Fortaleza voltou a alfinetar: "eu pedi até a ele que, ao invés da Ponte, que eles fizesse o Acquario que ficaria melhor", disse ao informar que ficou "conversado e decidido" que a Prefeitura irá finalizar a obra da Ponte dos Ingleses.

Em resposta, Elmano disse que já vem negociando uma solução para o equipamento com o governo federal e com investidores. "No caso do Acquario, já comunico ao prefeito que nós já, há algum tempo, temos negociado com investidores, já tem inclusive visita de investidores lá", respondeu Elmano.

O governador relembrou a promessa feita durante a campanha eleitoral, em outubro de 2022, quando disse que, se eleito, iria buscar "investidores nacionais e internacionais para que possamos dar destino definitivo à obra, sem uso de recursos públicos". "(Agora) estamos tratando isso com o governo federal, estamos tratando com investidores, estamos bem animados", contou Elmano.

