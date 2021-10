Chiquinho Feitosa toma posse como suplente de Tasso no Senado no dia 3 de novembro

Com a licença do senador Tasso Jereissati (PSDB), o suplente Chiquinho Feitosa (DEM) deve tomar posse no Senado Federal no dia 3 de novembro. Ex-deputado federal, Feitosa irá assumir a cadeira por 120 dias.

Durante o mandato, o empresário cearense deve assumir cadeira em duas das principais comissões temáticas da casa: a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Chiquinho Feitosa (DEM) Suplente do senador Tasso Jereissati "Substituir o Senador Tasso Jereissati não é uma tarefa fácil. Nossa prioridade no momento será dar continuidade aos projetos que já estão em andamento".

Presidente do Democratas no Ceará, Chiquinho Feitosa chega ao Senado em um momento em que o partido está em processo de fusão com o PSL, que resultará no partido União Brasil - situação que coloca Feitosa em disputa com o deputado Capitão Wagner (Pros) pelo comando da nova legenda no Ceará.

Licença do Senado

Tasso Jereissati anunciou a licença em reunião do PSDB Ceará no último dia 15 de outubro. Esta será a primeira vez que Tasso se afastará temporariamente do Senado, em seus dois mandatos, representando o Ceará.

Além de cumprir acordos políticos, o tucano também irá se ausentar para participar mais ativamente da campanha do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias internas do PSDB.