Capitão Wagner estreia campanha em mercado e ressalta economia: 'Impulsionar o turismo de negócios'

O candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, iniciou a campanha na rua nesta sexta-feira (16), com uma caminhada pelo Mercado São Sebastião, no Centro. Terceira vez concorrendo ao Executivo da Capital, o ex-secretário da Saúde de Maracanaú chegou acompanhado de sua candidata a vice, Edilene Pessoa, e dos deputados estaduais Sargento Reginauro e Felipe Mota, todos do União.

Postulantes à Câmara Municipal e outras lideranças do partido o acompanharam durante a visita. No local, ele cumprimentou lojistas, feirantes e almoçou ao lado dos apoiadores.

"A gente quer fortalecer todos os mercados da Cidade, melhorar as infraestruturas, organizar eventos, inclusive a gente reconhece que a gestão aqui do Mercado tem sido uma gestão que tem inovado, que tem realizado eventos importantes para a Cidade e isso é, sem dúvida nenhuma, uma das ferramentas que a gente vai utilizar para ativar nossa economia, para impulsionar o turismo de negócios também", disse.

Legenda: Capitão Wagner e a candidata a vice, Edilene Pessoa Foto: Kid Jr

No local, ele destacou que está mais maduro nessa candidatura e que, se for prefeito, irá dialogar com vereadores, Governo do Estado, Governo Federal e representantes da legenda em Brasília para atrair recursos para a Cidade. "Na hora de fazer política, a gente vai fazer política, vai defender o nosso projeto e vai fazer o contraponto aos outros candidatos e aos outros partidos. Mas na hora de fazer gestão, a gente tem que ter a maturidade de entender que, sozinho, o prefeito de Fortaleza não consegue", afirmou.

Postulante a vice na chapa do União Brasil e conselheira tutelar, Edilene Pessoa apontou que terá atenção voltada prioritariamente para pautas da infância e juventude. "Nossa prioridade é juventude e crianças, porque nós trabalhamos e vimos como está desequilibrado", afirmou, acrescentando que irá começar pela saúde do público-alvo.

Aliado de Wagner desde a época da Polícia Militar, Sargento Reginauro disse estar otimista com a eleição deste ano, ainda que o cenário demonstre um grande acirramento. "É uma eleição diferente, o próprio quadro já se desenha diferente quando você tem dois espectros eleitorais já divididos. A gente vai ter duas máquinas, que sempre andaram juntas, divididas, e nós temos aí a centro-direita com três candidatos. Então vai ser uma eleição muito acirrada, mas a nossa grande esperança é de perceber o eleitorado sinalizando que acredita no potencial do Capitão Wagner", pontuou.

Conheça o candidato

Policial militar da reserva, Wagner Sousa Gomes, o Capitão Wagner, iniciou a carreira política em 2010, quando concorreu pela primeira vez a uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Naquele ano, não conseguiu alcançar a titularidade, mas ficou no rol de suplentes do PR (atual PL). Entretanto, entre 2011 e 2012 ganhou notoriedade pública, ao se destacar como uma das lideranças do motim da PM realizado durante o então Governo de Cid Gomes (PSB).

Em outubro de 2012, foi eleito o vereador mais votado da Capital, tendo como principal pauta a Segurança Pública. Depois disso, foi o deputado estadual (2015-2018) e deputado federal (2019-2022), em ambos os pleitos foi recordista de votos. Em paralelo, concorreu duas vezes à Prefeitura de Fortaleza, em 2016 e 2020, e uma vez ao Palácio da Abolição (2022). Agora, vai concorrer mais uma vez ao Paço Municipal.