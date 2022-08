Capitão Wagner, Elmano e Roberto Cláudio: veja os destaques do primeiro sábado de campanha no Ceará

Os candidatos ao Governo do Ceará, no primeiro sábado de campanha, apostam em agendas em importantes colégios eleitorais, tanto em Fortaleza, como Caucaia, Sobral, Iguatu e Baturité.

A manhã começou na Capital e Região Metropolitana. Roberto Cláudio (PDT) fez caminhada no bairro Antôni Bezerra, em Fortaleza, onde anunciou o nome da deputada Érika Amorim como candidata ao Senado.

Elmano de Freitas (PT) visitou o Mercado Central, tradicional ponto turístico da Capital, foco de agendas dos principais candidatos durante a primeira semana.

Já Capitão Wagner (União Brasil) fez caminhada em Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Estado e onde conquistou o terceiro maior número de votos na sua eleição para deputado federal em 2018.

Confira detalhes das agendas:

Elmano de Freitas

O candidato do PT participou neste sábado também de evento familiar, em comemoração ao Dia dos Pais, promovido pela escolha da filha Maria Beatriz, de 4 anos.

Em seguida, esteve no Mercado Central ao lado da candidata a vice, Jade Romero (MDB), do candidato ao Senado, Camilo Santana (PT), e outros aliados. No local, entre as propostas, ele falou em fazer uma vista panorâmica com restaurante no espaço para fomentar o turismo.

Legenda: Elmano de Freitas no Mercado Central Foto: Divulgação

Elmano também tratou da área da saúde. "O que nós queremos nessa campanha não é pensar muito em tensão ou nas outras candidaturas, estamos pensando no legado que representamos e nos desafios que temos pela frente: a descentralização da saúde, ampliar os trabalhos dos hospitais regionais...", ressaltou.

Hoje Elmano também fará carreata em Moraújo e em Baturité, sua terra natal.

Roberto Cláudio

O candidato do PDT começou o sábado com caminhada no bairro Antônio Bezerra. No local, apresentou a candidatura da deputada Érika Amorim ao Senado, após desistência da vereadora Enfermeira Ana Paula e de o TSE decidir pela neutralidade do PSDB.

Acompanhado também do candidato a vice, Domingos Filho, o ex-prefeito falou da relação com a Capital. "Se eu tiver o privilégio de ser eleito governador, vou continuar sendo alguém veiculado à Capital, darei todo apoio à gestão municipal atual. Vou querer que o Governo tenha uma presença muito forte na Capital, gerando emprego e renda e combatendo as facções”, disse.

Legenda: Roberto Cláudio no bairro Antônio Bezerra Foto: Divulgação

Roberto Cláudio estará ainda hoje em Camocim, município de onde a primeira suplente na chapa para o Senado, Mônica Aguiar (PDT), é ex-prefeita.

Ele também estará em Iguatu, um dos 10 maiores colégios eleitorais do Estado.

Capitão Wagner

Também com foco em um dos maiores colégios eleitorais, o candidato do União Brasil começou o dia em Caucaia, onde fez caminhada, acompanhado do candidato a vice, Raimundo Gomes de Matos (PL) e da candidata ao Senado, Kamila Cardoso (Avante).

O município vizinho de Fortaleza tem sido ponto estratégico nas campanhas. Em 2018, aliado a então candidato Vitor Valim, Wagner foi o deputado federal mais votado. Atualmente, no entanto, o prefeito apoia a chapa do PT. Já Roberto Cláudio conta com o apoio da deputada estadual mais votada, Érika Amorim.

Legenda: Capitão Wagner durante caminhada em Caucaia Foto: Divulgação

"Há 14 meses visito cidades e distritos no interior do Estado, além da Capital e Região Metropolitana, e vejo o descaso do atual governo. Comigo vai ser diferente, vamos implantar projetos e programas para que realmente o cearense possa viver com dignidade", disse o candidato.

Capitão Wagner também promove carreata em Forquilha e encerrá o dia nos festejos do distrito de Jordão, em Sobral, quinto maior colégio eleitoral do Ceará.