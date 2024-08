Candidato a vereador de Iguatu é encontrado amarrado e Polícia Civil investiga sequestro

Eliomar Cardoso, 35, candidato a vereador pelo PT em Iguatu (CE), foi encontrado com as mãos, pés e pescoço amarrados em arames farpados em um carro após pedir votos em uma comunidade, na noite de sexta-feira (30).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil "investiga as circunstâncias da ocorrência de sequestro e cárcere privado".

Por nota, o PT Ceará disse que "repudia com indignação o episódio criminoso envolvendo o candidato Eliomar Cardoso em Iguatu, ao mesmo tempo que presta total solidariedade ao companheiro".

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Eliomar, que é enfermeiro, aparece dizendo: "Meus adesivos, eles rasgaram tudo". Uma das mãos de Eliomar foi amarrada na direção, enquanto o pescoço no encosto do assento do motorista.

Conforme a SSPDS, a Polícia Militar do Ceará foi acionada, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS), e resgatou a vítima ainda dentro do próprio veículo.

Investigações

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Regional de Iguatu, unidade plantonista da Polícia Civil na cidade, que está a cargo dos trabalhos investigativos acerca do caso.

Equipes das Forças de Segurança do Ceará seguem com os trabalhos em andamento com o objetivo de elucidar as informações, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime.

A reportagem entrou em contato com Eliomar Cardoso, mas as ligações e mensagens não foram atendidas até a publicação desta matéria.

"O PT Ceará repudia com indignação o episódio criminoso envolvendo o candidato Eliomar Cardoso em Iguatu, ao mesmo tempo que presta total solidariedade ao companheiro. Acreditamos no trabalho das autoridades de segurança do nosso estado para apurar e punir os responsáveis, ao mesmo tempo que rechaçamos eventual uso politiqueiro do episódio. A política de segurança pública é dever do estado, direito e responsabilidade de todos conforme assentado na nossa Constituição, a exigir a união de todos acima de quaisquer divergências ideológicas. A força das autoridades e o apoio da sociedade não permitirão que o crime organizado interfira de qualquer forma no processo eleitoral no nosso estado" PT Ceará

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.



As denúncias também podem ser feitas para o número (88) 3581.0307, telefone da Delegacia Regional de Iguatu. O sigilo e o anonimato são garantidos.