Câmara Municipal de Fortaleza instala CPI da Enel nesta quarta (12); entenda

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) instalou, nesta quarta-feira (12), uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os serviços prestados pela Enel Ceará na Capital. O início dos trabalhos do colegiado ocorre às vésperas do recesso parlamentar, previsto para iniciar em julho, e após mais de um mês desde que a abertura da CPI foi autorizada pela Casa.

Presidente da Comissão, o vereador Pedro Matos (Avante) afirmou que o colegiado fará um trabalho diferente do desenvolvido pela CPI da Enel da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), cujo trabalhos foram encerrados no início de maio. Segundo ele, o objetivo é trazer um "resultado no final de tudo".

"A nossa intenção é, de fato, fazer um trabalho nas 12 regionais de Fortaleza, já é algo que vai ser diferente da Assembleia. Tentar dialogar nas regionais, escutar a população sobre o que de fato tem acontecido de queda de energias. A população de Fortaleza tem se sentido bastante lesada por conta dos maus serviços da Enel, e, além de tudo isso, a gente quer fazer um trabalho coeso", ressaltou o parlamentar.

Relator da CPI da Enel, PP Cell (PDT) disse que o recesso de julho não deve atrapalhar o andamento dos trabalhos. O intervalo, segundo ele, será utilizado para reuniões internas e levantar as reclamações contra a empresa.

"(A CPI) está nascendo agora, vamos esperar o recesso para fazer essas convocações, realizar reuniões internas. A gente vai precisar desse tempo para estudar a matéria, entrar de fato em algumas questões um pouco complexas, burocráticas. Acho que o recesso parlamentar vai nos dar o tempo que a gente precisa para trazer, em agosto, quando a Casa voltar, um material mais robusto de forma mais responsável", PP Cell (PDT) Relator da CPI da Enel na CMFor

A reportagem procurou a Enel para se manifestar sobre mais uma CPI aberta contra a empresa e aguarda retorno.

Confira quem são os membros da CPI da Enel na Câmara:

Pedro Matos (Avante): presidente

Márcio Martins (União): vice-presidente

PP Cell (PDT): relator

Kátia Rodrigues (PDT): titular

Ronaldo Martins (Republicanos): titular

Danilo Lopes (PSD): titular

Júlio Brizzi (PT): titular

Próximos passos

Segundo o presidente do colegiado, representantes do corpo técnico da Enel e da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza (SCSP) devem ser convocados para oitivas na CPI.

"Nesse primeiro momento, a gente quer estudar, fazer um levantamento dos primeiros problemas e, identificando esses primeiros problemas e estando munido de perguntas efetivas sobre o que a gente vai querer escutar da Enel, a gente vai querer convocar o corpo técnico da Enel. (...) E a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, que é uma das que mais sofre com essa situação porque está no dia a dia das comunidades" Pedro Matos (Avante) Presidente da CPI da Enel na CMFor

Os trabalhos da CPI devem durar 120 dias, podendo ser prorrogados por mais 120 dias.