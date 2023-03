Câmara de Itaiçaba adia reunião sobre cassação de Frank Gomes e recebe defesa do prefeito pós-prazo

Uma reunião entre vereadores de Itaiçaba para iniciar a produção de um relatório que poderá pedir a cassação do prefeito afastado, Frank Gomes (PDT), e que ocorreria na terça (28), foi adiada e deve acontecer nesta sexta-feira (31).

Enquanto isso, a defesa do prefeito apresentou, na quarta-feira (29), um documento que rebate acusações de irregularidades na gestão. A expectativa do advogado do gestor é de que o processo seja arquivado.

Inicialmente a presidência na Câmara havia afirmado que o prazo para recebimento da defesa se encerraria na sexta-feira (24). A assessoria jurídica da Casa, no entanto, orientou que o documento fosse recebido nesta quarta.

De acordo com o presidente, vereador Antoniel Max (PT), o documento foi distribuído para os membros da comissão e, na reunião da próxima sexta-feira, irão deliberar sobre ele.

A questão a ser decidida pelos parlamentares é se o grupo irá escutar pessoas citadas na denúncia ou se seguirão com a elaboração do relatório.

O prefeito Frank Gomes foi afastado por 180 dias sob suspeita de crimes como desvio de dinheiro público.

Uma ação da Procap investiga delitos como crime de responsabilidade, falsidade ideológica, associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, supostamente por meio de desvio de recursos públicos e pagamentos indevidos.