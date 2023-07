Bolsonaro depõe à PF sobre suposta articulação golpista relatada por Marcos do Val

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem nesta quarta-feira (12) uma nova audiência marcada com a Polícia Federal. O depoimento previsto faz parte da investigação sobre um plano de golpe relatado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) que envolveria, além do ex-presidente da República, o ex-deputado Daniel Silveira.

Em fevereiro, Do Val afirmou que a trama teria como objetivo manter Bolsonaro no poder após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. Segundo o senador, o assunto foi tratado durante reunião com Silveira e na presença do então presidente da República.

O depoimento de Bolsonaro, marcado para esta tarde, em Brasília, foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em junho.

Esta deve ser a quarta oitiva do ex-presidente em 2023. Ele já prestou esclarecimentos sobre as joias sauditas, as fraudes em dados de vacinação e os atos golpistas