Arthur Lira tira férias antecipadas e é visto em cruzeiro de Wesley Safadão

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tirou férias antecipadas e está entre os ocupantes do cruzeiro do cantor Wesley Safadão, realizado nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Segundo a publicação, os trabalhos da Casa foram acelerados como forma de adiantar a pausa entre os dois semestres do Poder Legislativo. Na última semana foram aprovados a Reforma Tributária e o Carf.

Com a finalização dos trabalhos, Arthur Lira viajou antes mesmo do prazo da Constituição para o início do recesso parlamentar, sendo visto em imagem que viralizou nas redes sociais nessa segunda-feira (10).

A viagem também se iniciou na própria segunda, na Flórida, nos Estados Unidos, com roteiro que prevê a passagem da embarcação em uma "ilha exclusiva do Safadão nas Bahamas".

Entre as atrações confirmadas, que se apresentam até 13 de julho, estão nomes como o próprio Wesley Safadão, Bell Marques, Zé Neto & Cristiano, Dubdogz, Léo Santana, Murilo Huff, Eric Land, Marcynho Sensação, EME e Tirullipa.

Entre os valores do cruzeiro, as cabines mais baratas, sem janela, estavam sendo vendidas por R$ 5.408 por pessoa.

Constituição

Segundo a Constituição, entretanto, o recesso parlamentar já se iniciaria no dia 18 de julho, seguindo até o dia 31 do mesmo mês. Ocorreria dessa forma somente se a Câmara e o Senado tivessem aprovado em tempo previsto o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que segue sem programação definida para ocorrer.

Ainda assim, os congressistas haviam concordado em seguir com a folha, com a antecipação possibilitando férias informais maiores, de três semanas.

O presidente da Câmara, então, convocou os parlamentares para Brasília na última semana, na busca pelas votações da Reforma Tributária, das novas regras do Carf e do arcabouço fiscal, esse último deixado apenas para agosto.