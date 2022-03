Bolsonaro anda em garupa de moto, em Quixadá, durante motociata de apoiadores

Em passagem pelo Ceará, na tarde desta quarta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de motociata no banco do passageiro de uma motocicleta. O chefe do Executivo estava sem capacete, assim como o condutor do veículo.

O vídeo foi publicado na página oficial de Jair Bolsonaro no Facebook.

O trajeto foi feito do aeroporto de Quixadá até o local da agenda presidencial no município. Em aceno aos motociclistas, o presidente discursou para a categoria, apontando melhorias como a isenção de pedágios em algumas cidades do País.

Aliados

Lideranças políticas cearenses alinhados à imagem do presidente se deslocaram ao município de Quixadá para acompanhar a agenda presidencial.

O deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) chegou a desfilar em carro aberto com Bolsonaro na chegada para o evento.

O chefe do Executivo viajou pela sexta vez ao Ceará desde que assumiu o comando do Palácio do Planalto em janeiro de 2019.

Além do pré-candidato a governador, participaram do evento os deputados federais Domingos Neto (PSD), Dr. Jaziel (PL) e Nelho Bezerra (Pros).

Além dos deputados estaduais André Fernandes (PL), Delegado Cavalcante (PL), Tony Brito (Pros) e Dra. Silvana (PL).

E os vereadores de Fortaleza Sargento Reginauro (União Brasil), Inspetor Alberto (Pros), Carmelo Neto (Republicanos), Julierme Sena (Pros) e Priscila Costa (PSC).

Agenda

Na agenda desta quarta está o lançamento do "Força Tarefa das Águas". Quixadá receberá uma Central de Abastecimento construída com recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

O equipamento deve servir de projeto-piloto para a iniciativa federal nos estados do Nordeste e em Minas Gerais.