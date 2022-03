Capitão Wagner é o único cearense a desfilar em carro aberto com Jair Bolsonaro no Ceará; veja vídeo

Pré-candidato a governador do Ceará, o deputado federal licenciado Capitão Wagner (União Brasil) desfilou em carro aberto pelas ruas de Quixadá, na tarde desta quarta-feira (23), ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre os apoiadores do presidente que se deslocaram para a cidade, o deputado foi o único cearense a subir no carro e acenar aos populares que aguardavam a passagem presidencial.

Pela sexta vez no Ceará desde que foi eleito presidente, Bolsonaro tem reforçado o apoio ao parlamentar na corrida pela sucessão estadual. Nas últimas visitas presidenciais, Wagner tem sido bastante incisivo em defesa das ações do Governo Federal no Ceará.

Na visita mais recente, no dia 8 de fevereiro, quando Bolsonaro esteve em Jati, na Região do Cariri, para liberar as águas da barragem do município, Capitão Wagner chegou a criticar opositores e pedir que a presidência responda com propostas e ações do mandato a cada "ataque" que receber.

Apoio

Por outro lado, o pré-candidato ao Palácio da Abolição tem afirmado que o palanque estadual é amplo e que cabe lideranças que tenham outros nomes como presidenciáveis, como o Podemos de Sergio Moro e até o MDB, que deve pedir votos para Lula.

Em meio ao discurso aglutinador para reforçar a unidade política contra o grupo do governador Camilo Santana (PT), Capitão Wagner tem demonstrado publicamente cada vez mais aproximação ideológica com o presidente da República.

Defensores mais fervorosos de Bolsonaro, inclusive, estão na militância da pré-candidatura de Wagner ao Governo do Estado. Para o presidente, a candidatura do capitão reformado é a garantia de um palanque com mais musculatura política em uma região onde a centro-esquerda tem tido maior aceitação popular nas últimas eleições.