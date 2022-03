Bolsonaro faz sexta visita ao Ceará; acompanhe em tempo real

O presidente Jair Bolsonaro (PL) embarcou, no início da tarde desta quarta-feira (23), para o Ceará. O mandatário irá para Quixadá, no Sertão Central, para a cerimônia de lançamento do "Força Tarefa das Águas". Esta é a sexta visita do chefe do executivo nacional ao Ceará.

Quixadá receberá uma Central de Abastecimento construída com recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O equipamento deve servir de projeto-piloto para a iniciativa federal nos estados do Nordeste e em Minas Gerais.

A visita mais recente do presidente ocorreu em no dia 8 de fevereiro, quando ele esteve em Jati, na Região do Cariri, para liberar as águas da barragem do município.

Entrega de obras

Na cerimônia, está previsto que o presidente entregue 74 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), que contemplam 15 municípios, 90 comunidades e 23.808 cearenses. Também serão inaugurados 973 poços, que beneficiarão 58.380 moradores da região.

Ordens de serviço para a construção de 182 SSAA, alcançando 61 municípios, 189 comunidades e 35.516 pessoas; e para construção de mais 427 poços, que vão atender mais 25.620 pessoas, também devem ser assinadas. As obras serão concluídas em aproximadamente 5 meses.