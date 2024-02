Após mudança no IJF, Sarto anuncia que fará nova reforma administrativa: 'Dinamizar gestão'

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) afirmou que deve anunciar novas mudanças nas secretarias do Executivo municipal. Segundo ele, as alterações podem ser divulgadas ainda nesta semana. A troca no comando do Instituto José Frota (IJF) fez parte dessas mudanças que estão sendo realizadas na estrutura administrativa da gestão municipal, segundo o prefeito.

"É um ajuste fino da gestão, que não será só o IJF. Nós teremos outras mudanças em outras secretarias e é um ajuste fino para, no quarto ano da gestão, a gente dinamizar a gestão", informou o prefeito. A declaração foi feita nesta quinta-feira (1º), quando o prefeito participa da sessão solene de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza.

Veja também

Na última terça-feira (30), o médico Daniel de Holanda foi exonerado da superintendência do IJF, em um movimento que pegou de surpresa inclusive parlamentares da base aliada ao prefeito José Sarto.

Segundo o prefeito, ele tem se reunido com os titulares de diferentes pastas da Prefeitura de Fortaleza para alinhar as iniciativas a serem realizadas na gestão ao longo de 2024. A intenção é fazer ajustes para "não cometer nenhum equívoco" devido as limitações causadas pelo ano eleitoral.

"No último ano de gestão, a gente tem que dar uma celeridade maior, porque nós estamos no ano eleitoral e tem muitas vedações. A lei eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal tem para o ano eleitoral muitas vedações", explicou.

Secretário da Saúde

O secretário de saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, que também esteve na Câmara Municipal hoje, reforçou que a decisão sobre a troca de comando foi da Prefeitura de Fortaleza, por motivação "puramente técnica" para o movimento.

"É puramente técnica a decisão do Executivo, e eu não vejo grandes problemas com essa mudança", reforçou. "São mudanças naturais que acontecem, não vai haver nenhum tipo de problema. A Secretaria dará, como vem sempre dando, todo o apoio. O IJF é um hospital grande, que já tem uma rotina firmada, já tem modos de trabalhar", garantiu.