Secretário da Saúde diz que troca no comando do IJF é decisão da Prefeitura 'puramente técnica'

O secretário de saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, confirmou que a decisão sobre a troca de comando do Instituto Dr. José Frota (IJF) foi da Prefeitura de Fortaleza, mas apontou motivação "puramente técnica" para o movimento. O médico Daniel de Holanda foi exonerado da função de superintendente da unidade hospitalar na última terça-feira (30).

"É puramente técnica a decisão do Executivo, e eu não vejo grandes problemas com essa mudança", reforçou. Taumaturgo participa, na manhã desta quinta-feira (1º), da sessão de abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Fortaleza.

Ao Diário do Nordeste, ele reforçou que a saída de Holanda não terá impacto no funcionamento do IJF e que a Secretaria de Saúde "dará todo o apoio" à nova gestão. "São mudanças naturais que acontecem, não vai haver nenhum tipo de problema. A Secretaria dará, como vem sempre dando, todo o apoio. O IJF é um hospital grande, que já tem uma rotina firmada, já tem modos de trabalhar", garantiu.

Indagado se houve motivação política para a troca no comando do hospital no último ano de mandato do prefeito José Sarto (PDT), ele voltou a falar que considera que a motivação "tem mais um aspecto técnico".

Motivo para troca não foi informado

Entre os vereadores de Fortaleza, os motivos para a exoneração de Daniel de Holanda ainda não são conhecidos. Parlamentares tanto da base aliada ao prefeito José Sarto como da oposição falaram sobre a troca de comando e disseram que não houve um comunicado da gestão municipal sobre a exoneração.

"Ainda não soube o motivo, a real razão", afirmou o vereador Iraguassu Filho (PDT), que atua como líder da Prefeitura na Câmara Municipal de Fortaleza. "Não foi um diálogo que foi realizado internamente da liderança". Apesar de ainda não ter sido informado sobre os motivos, o parlamentar defendeu a gestão municipal de críticas que tem sido feitas por opositores, de que a mudança na gestão do IJF ocorreu por motivos políticos. "A escolha do Dr. Daniel sempre foi escolha técnica, então não seria esse o motivo", rebateu.

Também da base aliada ao prefeito, Adail Júnior (PDT) confirmou que os parlamentares ainda não sabem o motivo da decisão, mas que considera "natural" uma mudança na gestão do hospital. "Primeiro tem que ter um motivo, (...) porque nem o motivo nós sabemos", informou.

Quando indagado pelo Diário do Nordeste, o vereador chegou a apontar que considerava que a decisão poderia ter partido da própria Secretaria de Saúde (SMS). "Não tenho dúvida, isso é uma iniciativa, um consenso, da própria SMS, da própria Secretaria de Saúde. Eu não tenho dúvida disso", pontuou.

Parlamentar da oposição, Adriana Almeida (PT) também ressaltou a falta de informação sobre a troca, que caracterizou como "repentina". "Precisamos compreender até que ponto essa troca é uma troca política ou técnica, porque o IJF é um dos principais equipamentos que nós temos no município aqui na nossa cidade. A gente precisa dessa resposta, o prefeito precisa dar essa resposta ", reforçou a vereadora.

De saída do PDT, Enfermeira Ana Paula lamentou a decisão da Prefeitura e disse considerar uma "irresponsabilidade" a mudança na gestão do IJF. "O IJF tem sofrido com dimensionamento inadequado de profissionais, a população tem sofrido com a falta desses profissionais e agora, no final da gestão, tem a troca do superintendente. Ou seja, aquilo que já ia mal, vai piorar mais ainda", criticou a vereadora.