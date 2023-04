Após críticas de Sarto, Elmano rebate: 'seria bom descer do palanque'

Após o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), criticar, nesta segunda-feira (10), a gestão estadual, o governador Elmano de Freitas (PT) rebateu afirmando que não irá "perder tempo com futricas políticas".

"Seria bom descer do palanque, pensar menos na reeleição e mais na cidade. Estou à disposição para trabalhar junto", alfinetou o petista.

Sarto fez uma avaliação dos 100 primeiros dias de gestão estadual e afirmou que o Governo Elmano "ainda não mostrou ao que veio". O prefeito criticou ainda a "pouca interlocução" e disse que não foi convidado para reunião com o governador do Ceará.

As declarações foram feitas por Sarto durante entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

O prefeito esteve, nesta segunda-feira, no Sistema Verdes Mares, em entrevista ao podcast Que Nem Tu, que vai ao ar na quinta-feira (13), no YouTube do Diário do Nordeste.

Em resposta, o governador Elmano de Freitas afirmou que a "eleição já passou". "A população não pode ser prejudicada por divergências políticas", ressaltou.

100 dias de Gestão

O governador Elmano de Freitas completou, nesta segunda-feira, 100 dias à frente do Executivo estadual.

Ele aproveitou para anunciar medidas, como o aumento do piso do magistério no Ceará – que chega três meses depois da determinação do Ministério da Educação – e o início das ações do Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas.