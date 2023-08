Aos 80 anos, ex-governador Lúcio Alcântara receberá homenagem da Alece nesta sexta-feira

O ex-governador do Ceará, Lúcio Gonçalo de Alcântara, que completou 80 anos em maio deste ano, será homenageado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta sexta-feira (4), com a realização de uma sessão solene.

O evento comemorativo está marcado para acontecer no Plenário 13 de Maio, a partir das 15h30, e será aberto ao público. Estarão presentes convidados, amigos, familiares, parceiros e demais interessados.

A homenagem da Alece atende a uma solicitação do presidente da Casa, Evandro Leitão (PDT), do deputado Firmo Camurça (União), da deputada Silvana Oliveira (PL) e de outros parlamentares estaduais.

Além de ter ocupado o cargo máximo do Palácio da Abolição, o homenageado carrega outros cargos políticos e administrativos em seu currículo, como os de prefeito de Fortaleza, de deputado federal, de vice-governador e também o de senador.

Também estão em sua trajetória outras frentes de atuação, a exemplo da sua atividade como médico e a de escritor - o que lhe rendeu a publicação de mais de quarenta obras literárias e a vaga de titular da cadeira 26 da Academia Cearense de Letras (ACL).

Atualmente, Lúcio Alcântara ocupa a cadeira de presidente do Instituto do Câncer do Ceará (ICC), referência no país no campo da oncologia, e também é o mantenedor da Fundação Waldemar Alcântara (FWA).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil