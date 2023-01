Anderson Torres diz que vai voltar ao Brasil e se entregar à Justiça

Após ter a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, afirmou que irá interromper suas férias, voltar ao Brasil e se entregar à Justiça. A informação foi divulgada por ele nas redes sociais nesta terça-feira (10).

Na decisão, Moraes acatou o pedido da Polícia Federal em razão da omissão de Torres nos ataques terroristas aos prédios dos três poderes ocorridos em Brasília no último domingo (8).

"Hoje (10/01), recebi notícia de que o Min. Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa", disse Torres na publicação.

"Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá", finalizou o ex-parlamentar, que estava de férias em Orlando, nos Estados Unidos, onde também está hospedado o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ainda nesta tarde, viaturas da Polícia Federal foram vistas em frente à casa de Torres, em Brasília.

Exoneração de Torres

Torres foi exonerado do cargo no último domingo (8), durante os ataques terroristas ao Palácio do Planalto, Congresso e no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

O desligamento do gestor, ex-ministro da Justiça do Governo de Jair Bolsonaro (PL), foi feito pelo então governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), atualmente afastado da função por ordem, também, de Moraes.

A Advocacia-Geral da União (AGU) entendeu que houve omissão do governo estadual no enfrentamento aos terroristas.