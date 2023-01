Coronel Fábio Augusto, ex-comandante da Polícia Militar do DF, é preso

O coronel Fábio Augusto, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi preso na tarde desta terça-feira (10), após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A prisão do militar ocorre dois dias depois dos ataques terroristas registrados nas sedes dos três poderes, em Brasília, no último domingo (8). O órgão foi acusado de omissão por não conter os atos dos vândalos no Palácio do Planalto, Congresso e no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ibaneis Rocha é afastado do governo do DF

Os ataques terroristas também desencadearam no afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), pelo período de 90 dias, ainda por determinação de Alexandre de Moraes. Na medida, o magistrado defendeu que os atos criminosos aconteceram devido à anuência da administração da federação, uma vez que os preparativos para a ação eram conhecidos.

Além disso, Moraes determinou a prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do DF. A Advocacia-Geral da União (AGU), entendeu que houve omissão do governo estadual no enfrentamento aos terroristas.

Prejuízos dos ataques somam mais de R$ 7 milhões

O Senado e a Câmara Federal divulgaram os prejuízos provocados pelos ataques dos vândalos. Acumulados, os danos aos prédios públicos demandam reparos avaliados em mais de R$ 7 milhões. O dinheiro para as reformas terá de sair do Tesouro Nacional.

Em ambas as Casas legislativas que compõem o Congresso, foram danificados carpetes, mobiliários, vidros, portas de gabinete, materiais de trabalho, televisores, tapeçarias, obras de arte e outros objetos.