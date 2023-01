Alexandre de Moraes determina prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do DF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (10) pelo G1.

Torres foi exonerado do cargo no último domingo (8), durante os ataques terroristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília. O desligamento do gestor, ex-ministro da Justiça do Governo de Jair Bolsonaro (PL), foi feito pelo então governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), atualmente afastado da função por ordem, também, de Moraes.

A prisão dele foi pedida pela Advocacia-Geral da União (AGU), que entendeu que houve omissão do governo estadual no enfrentamento aos terroristas. O ex-ministro de Bolsonaro passava férias em Orlando, nos Estados Unidos, mesma cidade onde está o ex-presidente, quando foi exonerado.

Em nota divulgada em suas redes sociais, Torres lamentou que estivessem sendo levantadas "hipóteses absurdas" de conivência dele com as invasões e depredações. "Tais atos são totalmente incompatíveis com minhas crenças", disse.

De acordo com o G1, a Polícia Federal ainda foi autorizada a cumprir mandado na casa do ex-secretário nesta terça.

Governo do DF

Neste momento, quem governa o Distrito Federal é a vice de Ibaneis, Celina Leão (PP), e a Secretaria da Segurança Pública é chefiada pelo interventor federal Ricardo Garcia Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça.