Afastado desde junho, prefeito de Acopiara anuncia que a Justiça autorizou seu retorno ao cargo

Afastado do cargo desde o último dia 21 de junho, o prefeito de Acopiara, Antônio Almeida (MDB), irá retornar ao cargo. A decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foi anunciada pelo próprio mandatário nas redes sociais e confirmada pela assessoria da Corte.

"Não poderia deixar de compartilhar essa boa notícia com o povo querido e amado da terra do lavrador", disse Almeida em vídeo publicado para a população.

"Quero agradecer a todos que rezaram, oraram, se preocuparam e choraram, estamos de volta sempre para fazer o bem", acrescentou.

Segundo a defesa do prefeito, o desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, relator do caso, acatou o pedido formulado pela defesa e revogou a medida cautelar que determinava o afastamento do emedebista. A decisão teria sido publicada nesta quarta-feira (13). A defesa do político é comandada pelos advogados Waldir Xavier e Alcimor Rocha.

A reportagem procurou o Tribunal de Justiça do Ceará para confirmar a decisão, mas a Corte alegou que o processo está em segredo de Justiça e, por isso, não poderia passar mais detalhes – embora tenha confirmado o retorno do político ao cargo.

Afastamento

Inicialmente, a ordem da Justiça era de que o político ficasse 180 dias longe de suas funções. A decisão executada em junho atendeu a uma ação do Ministério Público Estadual, que investiga supostas irregularidades na contratação de servidores por meio de empresas para a Prefeitura.

À época, o mandatário foi alvo de uma operação de busca e apreensão. Além dele, também são investigados a chefe do gabinete e oito servidores.

Desde então, a vice-prefeita Ana Patrícia de Lima Barbosa comandava a cidade.

Apoio de aliados

Logo após o anúncio do prefeito, aliados do mandatário comemoraram a decisão, entre eles o deputado federal Eunício Oliveira (MDB).

"A justiça fez justiça com o homem que só fez o bem, só trabalhou pelo seu povo. E eu aqui angustiado porque não estava podendo colocar minhas emendas para o município de Acopiara", disse o deputado.

"Fará, com nosso apoio, uma gestão muito melhor do que as que ele fez no passado", concluiu.

O advogado Will Almeida, superintendente do Departamento Regional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Ceará, também saudou o aliado pela vitória na Justiça.

"Ele estará retornando ao cargo de prefeito, eleito por vocês, pelo povo bom de Acopiara, e amanhã ele estará lá na prefeitura para trabalhar pelo bem de Acopiara", disse.