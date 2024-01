Acusado de matar Marielle, Ronnie Lessa faz acordo de delação premiada com PF, diz colunista

Preso pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Ronnie Lessa fechou acordo com a Polícia Federal para fazer delação, segundo o colunista do O Globo, Lauro Jardim.

Essa não é a primeira delação dentro desta investigação, que completa seis anos em 2024. Élcio Queiroz, que estaria no volante do carro usado para matar Marielle também fechou acordo semelhante.

Para os investigadores, a delação de Ronnie Lessa pode ser a peça que falta para resolver o caso. No entanto, ainda é necessária a homologação do Supremo Tribunal de Justiça para que a delação possa ser efetivada.

O chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estabeleceu o mês de março deste ano como prazo máximo para solucionar o crime. É o mesmo mês em que, em 2018, Marielle Franco foi assassinada.

Com Lessa e Queiroz já presos, a Polícia Federal tenta decifrar agora quem foi o mandante do crime.